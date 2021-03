Covid, 633 casi a Viareggio. Il sindaco: “Provvedimenti in arrivo, domani incontro con Giani”

Ventunomila 401 positivi in Toscana, 82 in Versilia, con un totale di mille e 231, e con i 52 nuovi contagi odierni Viareggio sale a 633 casi.

E’ il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro a snocciolare i dati.

“Sono numeri da non sottovalutare, anche se in ospedale, al Versilia, i ricoveri restano inalterati – spiega il primo cittadino . Da domenica scorsa a oggi (7 marzo) i nuovi contagi sono stati 250″.

“I controlli sul territorio aumentano – aggiunge – ma questo non basta”

Poi l’annuncio: “Provvedimenti restrittivi in arrivo. Domani (8 marzo) – precisa Del Ghingaro – avrò un incontro telefonico col il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, per decidere il da farsi sui dati complessivi forniti dalla Asl”

“Mi dispiace, perchè dobbiamo rimetterci tutti per colpa una stretta minoranza che crea difficoltà. Capisco lo stress e la sopportazione al limite per le restrizioni, ma dobbiamo essere responsabili. Il virus dilaga e si rischia di morire. Sia socialmente che economicamente. In tutti i modi abbiamo tentato di fare capire di rispettare le regole, ma molti non intendono”.

La richiesta al governatore toscano sarà di istituire la zona rossa in tutto il territorio comunale