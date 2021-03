Doppio incidente in montagna: si solleva l’elicottero Pegaso

Doppio incidente in montagna nel pomeriggio di oggi in Garfagnana e in Versilia che ha richiesto in entrambi i casi l’intervento dell’elisoccorso Pegaso e del Soccorso Alpino e speleologico.



Il primo episodio si è verificato poco prima delle 14 al rifugio Celle al Casone di Profecchia. Un 40enne di Firenze durante una escursione si è fatto male a una gamba e non ha potuto più proseguire il cammino. Allertati i soccorsi è partita la missione del Sast e del Pegaso per recuperare il ferito e portarlo al 118 all’ospedale San Luca di Lucca per le cure.

Una distorsione alla caviglia di una donna a Campallorzo ha invece reso necessario l’intervento dell’elicottero Pegaso nel territorio del comune di Camaiore. Anche in questo caso a supporto c’erano gli addetti del Soccorso Alpino e Speleologico.