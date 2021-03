Incidente a Marlia: due auto carambolano sull’ingresso del ristorante

Incidente stradale, poco prima delle 22 di questa sera, in via della Fraga a Marlia.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, due auto, all’incrocio con via Carlo Del Prete, si sono scontrate. Dopo lo schianto le due auto hanno carambolato sull’ingresso esterno dell’osteria La bottega sulla Fraga, aggiungendo i danni alle vetture quelli agli arredi del ristorante, attualmente aperto solo per l’attività da asporto.

I due conducenti dei veicoli, feriti, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca.