Senza casco perde il controllo della moto, in elisoccorso a Cisanello

Perde il controllo della moto e cade. È finito con il trasporto d’urgenza all’ospedale di Cisanello in elisoccorso l’incidente che, intorno alle 15,30, ha visto protagonista nel pomeriggio di oggi un uomo che viaggiava senza casco.

Proprio questo ha provocato, secondo le prime ricostruzioni, nella caduta a terra sulla via del Brennero all’altezza del bivio per la Brancoleria, un grave trauma cranico e facciale e la necessità del trasporto di urgenza al nosocomio pisano in codice rosso sia per la dinamica dell’incidente sia per la gravità delle ferite riscontrate.

Le conseguenze dell’incidente saranno valutate nelle prossime ore dai sanitari, in particolare l’evolversi del trauma cranico causato dal violento colpo alla testa nella caduta dal mezzo.