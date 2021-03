A Gallicano 14 positivi al coronavirus: contagiate quattro famiglie

Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus in provincia di Lucca. Anche la Valle del Serchio registra un aumento di contagi. Il sindaco di Gallicano David Saisi fa il punto della situazione.

“Le 3 persone positive nella giornata di ieri fanno parte di un unico nucleo familiare dove c’era già una persona positiva (quella segnalata il 5 marzo) – informa il sindaco -. Al momento, da ciò che mi risulta, abbiamo 14 persone positive: 4 in una famiglia, 3 in una famiglia, 3 in una famiglia, 2 in una famiglia e 2 casi singoli. 13 abitano a Gallicano e 1 a Bolognana. Le condizioni di salute di tutti sono buone”.

Anche a Gallicano si monitora la situazione legata alla scuola: “Se valesse la regola dei 250 positivi ogni 100mila abitanti – precisa Saisi -, Gallicano andrebbe in zona rossa con 9/10 nuovi positivi accertati in una settimana. Il dato va considerato settimanalmente e noi abbiamo avuto 5 positivi nell’ultima settimana”.