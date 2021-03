Porcari, muore a 69 anni ex volontario della Croce Verde: fatale il Covid

Era molto conosciuto in paese a Porcari, anche per i suoi tanti anni di attività di volontariato nella locale Croce Verde. Il Covid, però, se l0 è portato via in poche settimane.

Tutta Porcari piange la morte a 69 anni di Massimo Eugenio Scardigli, uno degli ultimi deceduti a causa di un virus che, in certi casi, per la precisione 458 solo in provincia di Lucca, può essere fatale.

“Da circa venti giorni era in ospedale a causa del coronavirus – ricorda il sindaco Fornaciari – Il ricovero e le cure e gli sforzi di medici e infermieri, nel suo caso, non sono stati risolutivi. Questa pandemia ci porta via un’altra persona molto conosciuta in paese sia perché era affabile, simpatico, alla mano e sempre pronto a scambiare due chiacchiere con tutti, sia perché aveva anche prestato il suo servizio come colontario nella Croce Verde.

“Era un marito, un padre e un nonno – conclude il sindaco – Rivolgo il mio abbraccio personale e commosso assieme a quello di tutta la nostra comunità alla moglie, al figlio e alla figlia e ai familiari di Massimo”.