Spacciatore 29enne finisce a Sollicciano

Spacciatore 29enne finisce in cella.

Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino della Tunisia sono stati i carabinieri di Scandicci.

Il giovane, che era destinatario del provvedimento in quanto evaso dai domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato riconosciuto dai militari in borghese e liberi dal servizio mentre si trovava a Firenze e portato a Sollicciano.