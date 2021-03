Era ricercato per furti in provincia di Lucca, arrestato dalla polfer

Era ricercato perché doveva scontare una pena detentiva di oltre due anni per reati contro il patrimonio, commessi nelle province di Pisa e Lucca. Stamattina (9 marzo) gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato un uomo di 34 anni originario del Marocco che è stato intercettato durante i controlli ai treni a lunga percorrenza.

Una volta fermato, gli agenti verificato la sua identità e lo hanno portato nel carcere don Bosco di Pisa. L’uomo, che era in Italia da 9 anni, per i reati commessi aveva subito anche la revoca della sospensione della pena con esecuzione del periodo residuo in carcere.