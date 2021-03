Maxi rogo in un palazzo, devastati due interi piani e il tetto

Un incendio devastante. Le fiamme in breve hanno avvolto e danneggiato due piani di una palazzina di tre, nel cuore di Segromigno in Piano. Sono stati lunghi minuti di apprensione in via dei Bocchi, questa sera (9 marzo) attorno alle 21,30 quando il vicinato ha dato l’allarme, dopo aver visto il fuoco svilupparsi all’interno di un appartamento.

Sono stati chiamati immediatamente i vigili del fuoco, che sono accorsi con diversi mezzi iniziando a spegnere le fiamme. Purtroppo il rogo aveva già raggiunto il tetto, compromettendo seriamente la stabilità dell’edificio, al cui interno non si trovava nessuno, salvo uno straniero che non è fortunatamente rimasto coinvolto.

Sulle prime però si è temuto il peggio. I vigili del fuoco hanno infatti richiesto l’intervento del 118. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza, ma l’intervento dei sanitari fortunatamente non è stato necessario.

I vigili del fuoco hanno operato con tutto il personale disponibile. Le fiamme, infatti, si sono propagate molto velocemente all’interno dell’immobile e al momento si sta indagando per capire le cause del violento incendio.

Apprensione per coloro che vivono nelle case vicine, che sono usciti in strada preoccupati per l’incendio. Fortunatamente il rogo è stato circoscritto all’immobile, che tuttavia risulterebbe inagibile.