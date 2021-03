Morto a 66 anni per un infarto il dottor Umberto Lazzeri

Grave lutto nel mondo dei medici di base. È morto domenica notte fra il 7 e l’8 marzo, all’età di 66 anni, compiuti il 2 febbraio scorso, il dottor Umberto Lazzeri. Un infarto gli è stato fatale ed è stata inutile la corsa in ospedale per i soccorsi. Anche un’operazione d’urgenza non è bastata a salvargli la vita.



Di Pontetetto, molto noto nella zona sud di Lucca e in tutto il mondo sanitario, esercitava negli studi di via del Ghironcello e di viale Europa.

Cordoglio fra i tanti colleghi lucchesi che hanno lavorato con lui. Un messaggio è arrivato anche dalla Federazione delle associazioni italiane degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco: “Ci stringiamo alla famiglia del dottor Umberto Lazzeri in questo momento di dolore”.

Lascia la moglie Monica e la figlia Martina di 32 anni.