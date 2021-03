Piana di Lucca, effettuate oltre 14mila vaccinazioni

Vaccinazioni anti-Covid, prosegue il piano elaborato ed attuato dall’Asl Toscana nord ovest per raggiungere operatori del sistema sanitario, ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia.

A ieri (8 marzo) le vaccinazioni effettuate erano 99.570, di cui 74.118 per prime dosi, tra operatori sanitari (29.618), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (4.268), personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia, ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili etc (40.232). Sono stati vaccinati 28.048 uomini e 46.070 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (8 marzo), apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 18.211 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 16.149; poi la fascia 30-39 con 10.751; quindi la fascia 60-69 con 8.980; la fascia 20-29 con 6.216; la fascia oltre i 90 anni con 6.449; la fascia 80-89 con 4.611; la fascia 70-79 con 2.644 vaccinati; ultima ancora la fascia 0-19 con 107 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state effettuate 14.478 vaccinazioni di cui 3.841 seconde dosi; in Valle del Serchio: 3.807 vaccinazioni di cui 1.014 seconde dosi; in Versilia: 14.404 vaccinazioni di cui 4.086 seconde dosi.