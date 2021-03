Una adolescente è rimasta gravemente ustionata nella sua abitazione di San Ginese di Compito. L’incidente domestico che ha costretto all’intervento dell’elisoccorso Pegaso è avvenuto, per cause in fase di accertamento, poco dopo le 17 di oggi (9 marzo).

L’allarme è stato dato immediatamente. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica, ma le condizioni della ragazza sono apparse subito gravi. E’ stato fatto così levare in volo l’elisoccorso, atterrato poco dopo nei pressi dell’abitazione.

Foto 2 di 2



I sanitari hanno prestato i primi soccorsi sul posto e hanno trasferito la ragazza all’eliambulanza che l’ha condotta in ospedale con il codice rosso.

Stando a quanto ricostruito, la adolescente avrebbe utilizzato della diavolina per accendere il fuoco (forse un barbecue) e avrebbe utilizzato anche liquido infiammabile. Un ritorno di fiamma l’ha investita sul volto e al torace, riempiendola di ustioni di secondo grado su quasi il 50% del corpo.

A dare l’allarme sono stati i familiari della ragazza che hanno subito chiamato il 118. E’ scattata subito la corsa delle ambulanze. Poi il trasporto d’ugenza in elicottero al centro ustionati di Cisanello.