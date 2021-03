Vaccini, dosi anche per i nati fra il 1941 e il 1944

Via in Toscana alle vaccinazioni anche per le persone nate tra il 1941 e 1944. Riaprono le prenotazioni per le altre categorie. Lo annuncia il governatore Eugenio Giani.

Dalle 9 di domani (10 marzo) sarà possibile prenotarsi su prenotavaccino.sanita.toscana.it e la somministrazione avverrà nei punti vaccinali della regione. Riapriranno anche le prenotazioni delle categorie dei servizi indicate sul portale.

“Più dosi arrivano – dice Giani – e più rapidamente renderemo la Toscana sicura”.