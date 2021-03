Migliorati servizi e professionalità, l’endoscopia di Lucca si conferma all’avanguardia

Il centro di endoscopia dell’ospedale San Luca di Lucca si conferma all’avanguardia a livello nazionale.

La struttura ha ottenuto dalla Società italiana di endoscopia digestiva (Sied) l’attestato di accreditamento professionale dei servizi di endoscopia digestiva “in conformità ai requisiti di sistema, di processo e di prodotti richiesti per la qualità dei servizi offerti ai pazienti”.

Si tratta di un importante riconoscimento che premia la qualità e la professionalità di tutta l’equipe medica ed infermieristica dell’unità operativa diretta da Giovanni Finucci e dalla coordinatrice infermieristica del polo endoscopico Simona Primavori.

Questo attestato certifica standard di eccellenza che in Italia possono vantare poche strutture: 23 in tutto il Paese, solo 2 in Toscana (inclusa Lucca).

L’ottenimento dell’accreditamento professionale è legato all’ottimizzazione dei servizi offerti e alla promozione delle competenze degli operatori ed è il risultato di un percorso lungo e complesso in quanto si basa su parametri di valutazione molto stringenti.

La struttura deve infatti provare di possedere requisiti qualitativi elevati che vengono periodicamente aggiornati e verificati tramite visite ispettive a cura di professionisti della Sied adeguatamente formati secondo un concetto di revisione fra pari e coadiuvati da un ente certificatore esterno, il Kiwa Cermet.

Per essere conforme agli standard richiesti il polo endoscopico ha pertanto eseguito miglioramenti nel sistema documentale, nella definizione di obiettivi, nella pianificazione ed erogazione dei servizi, nella valutazione delle performance delle risorse umane e tecnologiche.

Nel contesto attuale dovuto all’emergenza per covid19, il controllo delle infezioni e l’appropriatezza delle procedure endoscopiche sono temi di estremo interesse che la struttura di Endoscopia è in grado di assicurare in maniera adeguata, grazie anche al percorso di accreditamento Sied.