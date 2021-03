Morta Silvia Adami, per anni ha gestito l’edicola in Piaggiori

Un grave lutto ha colpito oggi (10 marzo) le frazioni di Piaggiori e Segromigno, nel comune di Capannori.

È scomparsa all’età di 92 anni Silvia Adami, vedova Lenci. Silvia era molto conosciuta nei paesi perché aveva lavorato a lungo nell’edicola Lenci, assieme alla suocera e alla cognato. Si era unita alla gestioni delle parenti del marito per poi rimanere sola a guidare l’edicola-cartoleria alla loro morte.

Tutto il paese si unisce al cordoglio dei famigliari. Commosso il ricordo di Gabriella Giusfredi, che gestisce il supermercato Signa all’Indiana: “Sei stata un punto di riferimento – ha scritto su Facebook – per Piaggiori e Segromigno. Ogni giorno un sorriso e il tuo buongiorno mentre ci porgevi il quotidiano,un consiglio per l’acquisto di materiale didattico e per ufficio e poi tanti giocattoli piccoli e grandi per i bambini. Ciao Silvia”.