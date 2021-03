Castelnuovo, da lunedì attivo il nuovo presidio vaccinale in località Orto Murato

Importanti novità sul fronte della lotta al virus in Garfagnana. Dal prossimo lunedì (15 marzo), infatti, sarà attivato nei locali del centro operativo comunale di protezione civile di Castelnuovo di Garfagnana, in località Orto Murato vicino alla caserma dei vigili del fuoco, un nuovo presidio vaccinale a cura della locale azienda sanitaria .

I locali del Coc, come informa l’amministrazione comunale, funzioneranno come nuovo sito accreditato per la somministrazione vaccinale. In questa sede potranno essere effettuate fino a tre linee vaccinali contemporaneamente.