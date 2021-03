Covid, sequestri dei Nas in tutta Italia del lotto del vaccino AstraZeneca ritirato

Nas in azione in tutta italia, impegnati nei sequestri delle dosi di vaccino anti-Covid di AstraZeneca, quelle del lotto Abv2856, bloccato dall’Aifa dopo la morte sospetta di un militare in Sicilia e le segnalazione di eventi avversi gravi in tutta Europa.

L’agenzia italiana del farmaco, in via precauzionale, ha vietato l’ utilizzo del lotto di vaccino che è stato distribuito in tutta Italia, tanto che anche la Regione Toscana ne ha disposto la sospensione dell’utilizzo.

Ancora da accertare il nesso di causalità tra vaccino, morte e eventi avversi gravi. Aifa sta effettuando tutte le verifiche, e i campioni del lotto ritirato saranno analizzati dall’Iss, istituto superiore di sanità.