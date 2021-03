Corruzione, ai domiciliari un dipendente comunale di Livorno: perquisizioni anche in provincia di Lucca

Perquisizioni e 10 ordinanze cautelari nei confronti di alcuni imprenditori e di un dipendente del comune di Livorno.

La squadra mobile della questura labronica, diretta dal dottor Giuseppe Lodeserto, con e la polizia locale di Livorno hanno concluso, nella mattinata di oggi ( 12 marzo) l‘operazione Teodolite, coordinata e diretta dalla procura della Repubblica.

Le accuse rigurdano reati contro la pubblica amministrazione.

Agli arresti domiciliari e con il braccialetto elettronico, con le accuse di corruzione ed abuso d’ufficio, è finito un dipendente del comune di Livorno, già responsabile dell’ufficio tecnico patrimoniale e procedure espropriative e tuttora alle dipendenze dell’ufficio patrimonio, sia pure con diverso incarico.

Analoga sorte è toccata a un operatore immobiliare, legato al funzionario comunale da risalenti e consolidati rapporti, gravemente indiziato di plurimi episodi corruttivi posti in essere con l’imprescindibile collaborazione del pubblico ufficiale, suo socio in affari.

I due, secondo le contestazioni mosse dalla procura di Livorno e condivise dal gip del tribunale, per anni avrebbero gestito, traendone consistenti profitti illeciti, un sistema di malaffare nell’Ufficio del atrimonio del Comune di Livorno creando una fitta trama di rapporti illeciti con imprenditori ed altri operatori del settore immobiliare.

Nei confronti di otto dei coinvolti in questa trama il gip del Tribunale di Livorno ha emesso misure interdittive dall’esercizio di attività professionali.

Sono questi i risultati dell’articolata indagine diretta dalla procura della Repubblica di Livorno, che ha coordinato gli investigatori della squadra mobile della questura e quelli della polizia locale livornese, avviata circa due anni fa, che ha permesso di accertare come presso l’ufficio tecnico del Patrimonio, nevralgico settore dell’amministrazione comunale di Livorno, si fosse creato un meccanismo di tipo corruttivo, generato dall’accordo tra imprenditori ed altri operatori del settore immobiliare con il funzionario arrestato, finalizzato alla realizzazione di interessi privati in cambio di consistenti utilità economiche, con grave danno per l’interesse pubblico ed in assoluto spregio al principio di imparzialità che dovrebbe ispirare l’attività amministrativa.

Il dipendente comunale arrestato, infatti, al quale erano affidate varie e delicate funzioni – tra le quali la predisposizione delle relazioni di stima per la determinazione dei canoni concessori degli immobili di proprietà comunale e per la determinazione del loro valore di mercato, oltre che la predisposizione di atti tecnici necessari per le procedure di esproprio, quali verifiche, aggiornamenti catastali e Dofca in relazione a detti beni immobili – ha esercitato, contestualmente all’attività di dipendente pubblico, attività di geometra in favore di privati, in specie di imprenditori ed altri operatori del settore immobiliare, con cui ha avuto occasione di stringere rapporti nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali. Questi ultimi, pur essendo ben a conoscenza della funzione pubblica svolta dall’arrestato ed anzi rivolgendosi a lui proprio in ragione dei vantaggi che era possibile trarre dalla veste pubblica ricoperta –sia nell’ambito di procedimenti amministrativi in cui egli era chiamato a svolgere detta funzione, sia in procedimenti amministrativi di competenza di altri funzionari o dirigenti comunali – gli garantivano, in cambio delle prestazioni professionali da lui abusivamente fornite, corrispettivi in denaro – che il dipendente pubblico percepiva sia personalmente (ovviamente senza fatturarle) sia per il tramite di compiacenti professionisti abilitati, utilizzati dall’indagato come prestanomi, tra i quali un architetto indagato – o altre lucrose utilità, necessarie per far fronte alle consistenti esposizioni debitorie derivanti da un elevato tenore di vita, come risulta dalle indagini patrimoniali effettuate dagli investigatori.

Dalle indagini è poi emerso che un operatore immobiliare si è rivolto al funzionario pubblico in maniera continuativa e pressoché sistematica, allo scopo di risolvere nella maniera più favorevole al suo interesse personale ogni questione tecnica in grado di precludere o ritardare la conclusione di un affare immobiliare così da conseguire laute mediazioni, nonché allo scopo di organizzare ex novo, sempre tramite il dipendente comunale, operazioni immobiliari a carattere speculativo, essendo la precipua finalità perseguita mediante tali operazioni costantemente diretta ad incrementare il prestigio ed i guadagni della propria agenzia e dei relativi clienti, avendo l’arrestato, anche nello svolgimento di tali operazioni, distorto la sua pubblica funzione indirizzandola non al perseguimento dell’interesse pubblico, ma a quello privato del privato e dei clienti della sua agenzia, in cambio di consistenti personali utilità di natura economica che egli ha conseguito mediante un meccanismo abbastanza sofisticato, non caratterizzato da dazioni di somme di denaro, quanto piuttosto da lucrosi incarichi professionali retribuiti dagli imprenditori edili clienti dell’agenzia immobiliare.

Le indagini hanno altresì disvelato gli illeciti rapporti che il dipendente pubblico arrestato ha intrattenuto con almeno cinque imprenditori operanti nel settore immobiliare, i quali hanno usufruito delle prestazioni professionali che lo stesso impiegato comunale ha loro garantito in violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità a lui imposti in virtù della sua funzione istituzionale. Gli imprenditori avrebbero commissionato al dipendente pubblico, nonostante la posizione di evidente conflitto di interessi in cui egli versava nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, l’esecuzione di progetti e pratiche edilizie – ovviamente in cambio di corrispettivi in denaro o altre utilità e promesse di tali corrispettivi – svolte o da svolgere sui medesimi beni immobili che i predetti si erano aggiudicati o avevano in progetto di aggiudicarsi a seguito di gare pubbliche in cui l’arrestato ha svolto, secondo le contestazioni mosse, in maniera distorta la sua funzione istituzionale redigendo relazioni di stima ribassate per favorire i suoi clienti privati. Tra questi c’erano anche un imprenditore edile e una persona operante nel settore della ristorazione, i quali avrebbero anch’essi usufruito dell’anomalo svolgimento della funzione istituzionale in cambio di lucrosi compensi in denaro versati come corrispettivo della attività di progettazione edilizia svolta abusivamente dall’impiegato comunale. Quest’ultimo, peraltro, ha svolto la propria attività extra istituzionale anche durante l’orario di servizio, utilizzando gli uffici comunali ove si intratteneva e interloquiva al telefono con clienti e intermediari.

Al funzionario pubblico è contestato anche il reato di abuso d’ufficio poiché, quale pubblico ufficiale nel compimento di atti del proprio servizio, quali l’inserimento in un piano di alienazione di beni del patrimonio comunale approvato, la redazione delle relative stime e frazionamento di un terreno, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e del proprio nipote geometra, incaricato dal condominio di seguire la pratica, veniva retribuito, insieme al nipote, con la somma di 7mila500 euro per le prestazioni professionali.

Il Gip, condividendo le considerazioni del pubblico ministero della procura di Livorno, ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione dei reati da parte del dipendente comunale arrestato, il quale – nonostante sia stato assegnato ad altro incarico dopo le perquisizioni effettuate in fase di indagini nei suoi confronti – è tuttora in servizio presso l’ufficio del patrimonio del Comune, potendo ancora accedere agli atti, ai fascicoli, alla documentazione dell’ufficio patrimonio ed interloquire con funzionari ed altri colleghi, continuando ad occuparsi anche delle pratiche oggetto d’indagine. Peraltro, come emerso dalle investigazioni, l’uomo, pur dopo essere stato sottoposto a perquisizioni, non solo non ha mostrato alcun pentimento per le proprie malefatte, ma addirittura ha dimostrato di voler continuare a delinquere utilizzando maggiori accortezze e riattivando i propri canali tra gli operatori del settore immobiliare (ad uno dei quali ha persino chiesto di assumere il proprio figlio, anche in vista di successivi affari da porre in essere insieme).

Inoltre, il Gip ha rilevato il concreto pericolo di inquinamento delle prove, posto che l’arrestato si è adoperato affinché venga fornita agli inquirenti una fittizia ricostruzione dei fatti mediante false testimonianze e la sottrazione di prove documentali, esortando alcuni suoi interlocutori qualificati a cancellare ogni elemento che potesse ricondurre a lui.

Oltre agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, il gip ha applicato anche, rispettivamente, al dipendente comunale, la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di dipendente comunale, all’imprenditore arrestato, la misura interdittiva del divieto di esercitare qualunque attività professionale e di impresa nel settore immobiliare, per la durata di 12 mesi. A tutti gli altri indagati è stata, invece, applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo dell’esercizio di attività imprenditoriali nel settore immobiliare, mentre all’architetto è stato applicato il divieto di esercitare la professione per la durata di 12 mesi.

Negli uffici degli indagati – a Livorno, Rosignano Marittimo ed in provincia di Lucca – sono state effettuate delle perquisizioni, delegate dalla procura della Repubblica di Livorno, che hanno consentito di rinvenire ulteriore materiale ora al vaglio degli inquirenti. Nei prossimi giorni si svolgeranno gli interrogatori di garanzia