Covid19, la provincia di Lucca resta zona arancione come la Toscana. Cinque Comuni rischiano il “rosso”

La Toscana resta zona arancione per un’altra settimana e così anche la provincia di Lucca. Ma per un soffio, visto che l’intera area ha un tasso di 245 contagi ogni 100mila abitanti. Al suo interno poi ci sono 5 Comuni – 6 se si considera Viareggio, che però è già in zona rossa – a superare, singolarmente, la soglia di guardia che potrebbe far scattare le chiusure delle scuole. Si tratta di Porcari, Altopascio, Montecarlo, Camaiore e Seravezza: i sindaci di questi Comuni si stanno confrontando con il governatore Eugenio Giani, cui spetta la firma dell’eventuale chiusura delle scuole. Nelle prossime ore la decisione, anche se il presidente ha spiegato che su alcune realtà, come i Comuni della Piana la decisione arriverà non prima di domani.

“Mi confronterò a breve con i sindaci di questi comuni – ha spiegato il presidente della Regione – per arrivare ad una decisione condivisa. A Viareggio è chiaramente confermata la zona rossa, valuteremo adesso cosa accadrà per alcuni comuni contermini, come Camaiore e Seravezza. Poi c’è la Piana, dove ci sono i comuni di Porcari, Altopascio e Montecarlo dove si è superata la soglia dei 250 casi settimanali. Con queste amministrazioni deciderò i provvedimenti da assumere per comunicarli nella mattinata di domani”.

A livello regionale sono tre le province che sono in zona rossa: Prato, Pistoia e Arezzo. Giani ha anche anticipato che entreranno in zona rossa tutti e cinque i Comuni del comprensorio del Cuoio, dove l’incidenza dei contagi supera, in ciascun territorio i 250 casi settimanali.

Intanto, la Toscana sarà zona arancione fino al prossimo 21 marzo compreso, avendo riportato un Rt di 1,20 e un tasso settimanale di positivi di 217 casi ogni 100.000 abitanti (sotto 250 quindi).

Allo stesso tempo, resta zona arancione, dal 15 marzo al 21 marzo, anche la provincia di Lucca che continua ad avere un tasso settimanale di positivi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (l’intera provincia ha un tasso di 245).

“Le scuole di ogni ordine e grado – conferma il presidente della Provincia, Luca Menesini – sono aperte in tutta la provincia di Lucca, eccetto a Viareggio che è già zona rossa, e salvo eventuali provvedimenti di altri Comuni che sapremo più tardi o domattina. Aperti quindi nello nostra provincia, eccetto a Viareggio, i negozi e le attività di cura alla persona. Per quanto riguarda il comune di Capannori, resta in zona arancione: il nostro comune ha un tasso settimanale di positivi di 203 casi ogni 100.000 abitanti, quindi inferiore a 250. Anche la città di Lucca resta arancione, che ha un tasso settimanale di 218 casi ogni 100.000 abitanti. Accanto a noi continua ad essere zona rossa la provincia di Pistoia e da lunedì potrebbero essere rosse anche la provincia di Prato e quella di Arezzo”.

“Detto questo, dobbiamo renderci però conto che il Covid sta girando parecchio in mezzo a noi – afferma Menesini – e sta mandando parecchie persone in ospedale: a Lucca abbiamo ricoverate 87 persone, di cui 14 sono in terapia intensiva e al Versilia abbiamo ricoverate 83 persone, di cui 10 in terapia intensiva. Bisogna ridurre i contatti, dobbiamo rispettare le regole anti-contagio in ogni situazione, anche quando siamo con persone a noi care. Dobbiamo spezzare la diffusione, è fondamentale. La situazione in provincia di Lucca e in Toscana è al limite: dobbiamo far calare i contagi. Lo so che siamo stanchi, preoccupati, provati, ma la situazione necessita dell’impegno di tutti e ne necessita ora, subito. Facciamo la nostra parte, diamo uno schiaffo sonoro a questo maledetto virus”.