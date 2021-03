Covid19, sarà una Pasqua “blindata”: zona rossa in tutto il Paese. Stretta anche per le aree arancioni

Sarà una Pasqua in zona rossa per tutta Italia. Dal 3 al 6 aprile, infatti, l’intero Paese sarà in zona rossa. E’ quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto che il governo sta definendo in un incontro in videoconferenza con le Regioni.

Si va, insomma, verso una ulteriore stretta. In zona rossa non saranno consentite visite a parenti e ad amici e l’area con restrizioni più stringenti potrà scattare su base locale e in modo automatico alla presenza di 250 contagi settimanali su 100mila abitanti.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, nelle Regioni arancioni “è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno”, tra le 5 e le 22, “e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. E’ quanto si legge nello schema di decreto legge sottoposto dal governo alle Regioni.

Secondo quanto prevede la bozza di decreto legge del governo, “nei giorni 3, 4 e 5 aprile (comprese quindi Pasqua e Pasquetta, ndr), sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite” per la zona rossa. “Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento” verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni.