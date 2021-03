Era ricercato per una condanna a 7 anni, arrestato a Massa dalla squadra mobile. Si tratta di un 32enne di Porto Recanati.

L’uomo, con vari precedenti alle spalle per sequestro di persona e rapina, è stato controllato nell’ambito dei servizi in borghese svolti dalle pattuglie della Mobile apuana, mentre viaggiava a bordo della sua auto in centro città, che risultava essere stata segnalata per la ricerca del latitante.

Una volta verificata la sua identità, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere