Fermata dai carabinieri con l’assicurazione tarocca: donna vittima di finti broker

Ancora truffe on line. La brutta avventura, questa volta, ha visto come protagonista una 35enne della Lunigiana, che, suo malgrado, ha scoperto che stava usando la propria autovettura senza la prevista copertura assicurativa.

Ad accorgetene sono stati i carabinieri di Pontremoli che, nel corso di un normale controllo al rispetto delle norme alla circolazione stradale, hanno fermato la donna che con assoluta tranquillità ha fornito ai militari i documenti di guida, del veicolo e assicurativi.

I carabinieri, come prassi, si sono collegati alle varie Banche Dati per verificare la genuinità dei documenti prodotti ed ecco il colpo di scena: la macchina non è assicurata.

L’esito dell’accertamento comunicato alla signora l’ha lasciata incredula e la donna ha spiegato ai carabinieri di aver stipulato la polizza on line tramite due broke italiani che le avevano fatto un prezzo molto inferiore rispetto ad altre compagnie assicurative: siccome in questo momento non stava lavorando, aveva accettato di buon grado questa proposta così conveniente.A fronte di queste dichiarazioni i carabinieri hanno avviato subito le indagini del caso accertando che quanto riferito all’atto del controllo era assolutamente vero riuscendo così ad identificare e denunciare alla procura della Repubblica di Massa i due finiti broker, due Italiani di origine campana, un 60/enne e un 21/enne, con precedenti specifici per truffa che si sono intascati il denaro rilasciando certificati di assicurazione fasulli.

A seguito di questa vicenda i carabinieri raccomandano di prestare la massima attenzione sugli acquisti on-line diffidando sempre di proposte provenienti da siti non certificati o il cui prezzo sia troppo vantaggioso. In caso di difficoltà, dubbi o perplessità, i carabinieri sono pronti a fornire consigli o come in questo caso a smascherare queste persone prive di scrupoli.