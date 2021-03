Trenta sacchi abbandonati in un terreno con dentro lana di pecora

Trenta sacchi abbandonati, con dentro lana di pecora. Li hanno ritrovati i forestali nel comune di Scarperia e San Piero, rintracciando e denunciando i responsabili

I militari, che hanno eseguito una serie di accertamenti in località Fagna di Sotto, hanno rinvenuto i sacconi di plastica con dentro i resti della tosatura di ovini, vicino ad un’area agricola. Molti erano nascosti dall’alta vegetazione.

I rifiuti giacevano su un terreno gestito in affitto da un allevatore. I successivi accertamenti hanno consentito di individuare gli autori dell’abbandono per i quali i militari hanno contestato il reato, in applicazione del testo unico ambientale), di abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi. Due persone, titolari di un allevamento ovino, sono state denunciate alla procura della Repubblica di Firenze.