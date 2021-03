Vaccinazioni contro il covid nel mirino dei Nas: sequestrate liste con nomi e cognomi

Vaccinazioni contro il Covid in Toscana nel mirino dei Nas che hanno acquisito le liste con nomi e cognomi. Da quanto emerso, dai primi accertamenti, ci sarebbero centinaia di presunti casi di irregolarità nelle somministrazioni.

L’indagine è nata dopo il servizio de Le Iene, ancora non andato in onda in tv, all’hub del Mandela Forum di Firenze dove si parlerebbe di dosi gettate e somministrate a parenti e amici.

Circa 60mila le dosi da verifìcare da parte dei militari del nucleo anti sofisticazioni. I carabinieri, che hanno anche acquisito alcune documentazioni negli uffici della Regione Toscana, stanno indagando sulle inoculazioni avvenute nel mese di febbraio e tra i vaccinati risulterebbero studenti, una modella dell’accademia, un maestro di tennis e un istruttore di scuola guida.