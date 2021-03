Al bar con un coltello in tasca, nei guai un taglialegna

Si è presentato al bar con un coltello a serramanico in tasca, ma il taglialegna è finito nei guai, denunciato per porto abusivo di arma. Adesso rischia una pena da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da mille a 10mila euro.

E’ successo ieri (12 marzo) nel pomeriggio a San Marcello Piteglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, e l’uomo, un 60enne, è stato denunciato.

I militari erano impegnati di pattuglia nei consueti controlli per il rispetto della normativa emanata arginare il virus Covid 19 la quale consente a bar e a ristoranti di vendere i propri prodotti solamente in modalità di asporto, essendo necessario rispettare il distanziamento sociale anche all’esterno degli esercizi commerciali. Ebbene, proprio mentre transitavano di fronte ad uno dei bar del paese, due carabinieri hanno notato un uomo entrare all’interno dell’esercizio commerciale con addosso un grosso coltello a serramanico, custodito in un fodero legato alla cintura dei pantaloni: a tradire l’uomo era stata la camicia da lui indossata che, essendo eccessivamente attillata, aveva permesso a uno dei due militari di intravedere sotto di essa la forma del grosso coltello.

Ritenendo che la situazione fosse sospetta e meritasse approfondimenti, i carabinieri hanno deciso di fermarsi e di procedere al controllo dell’uomo, sottoponendolo a perquisizione personale, all’esito della quale lo stesso non poteva fare altro che consegnare il grosso coltello a serramanico.

Alla richiesta del perché andasse in giro con tale arma, il 60enne rispondeva candidamente che lui faceva di professione il boscaiolo e da sempre era solito uscire di casa con quel coltello che gli occorreva per la sua professione. Peccato però che l’uomo quel giorno fosse domenica e che lo stesso non indossasse vestiti da lavoro, ma da passeggio. Ritenendo pertanto assolutamente infondata tale giustificazione, i carabinieri hanno sequestrato il coltello rinvenuto.