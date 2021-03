Inciampa su una radice e sbatte la testa su un albero: grave una 69enne

Inciampa su un radice e sbatte violentemente la testa. È finita con il trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello a brutta disavventura di una signora di 69 anni.

L’infortunio è avvenuto intorno alle 16 in località Colle, nel Morianese. Secondo le prime ricostruzioni una donna di 68 anni (D.M. le sue iniziali) sarebbe inciampata su una radice e avrebbe battuto la testa in un albero.

Ha riportato un trauma cranico commotivo, anche se è stata sempre cosciente, ed è stata centralizzata a Pisa in codice rosso con un’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano ed il medico dell’automedica di Lucca. Per l’intervento era stato allertato anche l’eliocottero Pegaso che, però, in quel momento, non era disponibile.