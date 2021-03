Nuovo centro sportivo della Fiorentina, minacce a Italia Nostra: solidarietà del Wwf

Ha ricevuto minacce per la loro attività di tutela del territorio. Vittima Leonardo Rombai, presidente di Itala Nostra Firenze, dopo il ricorso presentato contro il progetto del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli.

Immediata la solidarietà del Wwf dell’area fiorentina e delle Toscana.

“Esprimiamo la solidarietà a Leonardo Rombai – fanno sapere – Le ripetute minacce, da parte di sconosciuti, sono un atto gravissimo e inaccettabile, indegno di una città come Firenze. Chi si dichiara amante di Firenze e della sua squadra di calcio e poi si comporta in questo modo, calpesta la nostra città e la nostra cultura”.

“Per quanto riguarda il progetto del nuovo centro sportivo – prosegue il Wwf – si sottolinea come andrà a cancellare una delle ultime aree rurali residue nella zona periurbana est di Firenze, dove ancora resistevano i caratteri storici delle aree agricole circostanti la città, quasi dappertutto ormai scomparsi. Lo stesso piano di indirizzo territoriale della Toscana (Pit) individua quest’area come di valore e come area critica per quanto riguarda la rete ecologica e la pone sotto tutela dal punto di vista paesaggistico”.

“Giustamente pertanto Italia Nostra, nel suo impegno a difesa del territorio, si è opposta ad un progetto di questo tipo – conclude – E non perché si voglia, si badi bene, penalizzare la Fiorentina ed i suoi tifosi, né tantomeno lo sport nel suo complesso, ma perché progetti di questo tipo dovrebbero essere portati avanti ma ripensati all’insegna di un vero consumo zero di suolo, andando a localizzarsi in aree da ripristinare e non sacrificando invece zone di valore dal punto di vista ambientale e storico-paesaggistico”.