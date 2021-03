Trovano una bomba da mortaio della seconda guerra mondiale durante un’escursione

Durante una visita alla splendida cascata del Pendolino, piccola oasi naturale nel comune di Fabbriche di Vergemoli alcuni visitatori hanno scoperto una bomba da mortaio della seconda guerra mondiale incastrata nella roccia della cascata.

La bomba, di fabbricazione statunitense, era in buone condizioni nonostante lo scorrere del tempo. Con grande senso di responsabilità è stato subito avvisato il primo cittadino Michele Giannini che ha immediatamente messo in atto le procedure per mettere l’ordigno e la zona in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri che, con professionalità, hanno fatto brillare la bomba da mortaio.