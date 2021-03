Covid, controlli a tappeto contro gli assembramenti della movida: 19 sanzionati

Lo spauracchio della zona rossa si traduce in una corsa all’acquisto o a quell’ora d’aria in “libertà” prima di vedere la situazione compromessa. In provincia di Lucca è stato un fine settimana contraddistinto dalla folla nei centri storici. Nel capoluogo, anzitutto, ma anche nei comuni della Versilia dove la zona rossa, in alcuni casi – non da ultimi Camaiore e Seravezza – sembra essere ormai nell’aria.

E’ stato disposto un servizio di controlli interforze, cui hanno partecipato polizia, carabinieri, polizie municipali, che si è tradotto in 19 sanzioni elevate in tutta la provincia.

Le violazioni riscontrate sono state le più disparate e hanno riguardato persone sorprese in atteggiamenti scorretti o in giro in violazione del coprifuoco.

In alcuni casi sono stati multati anche giovani per uno scorretto utilizzo della mascherina mentre si trovavano a passeggio per le vie del centro. A Lucca controlli anche sulla movida, ma nessun locale è stato sanzionato. In tanti si sono riversati anche nel centro storico di Pietrasanta, dove il cuore della cittadina è stato presidiato dalle forze dell’ordine e non sono mancate nemmeno qui delle sanzioni.

Alcuni sono stati poi pizzicati fuori casa durante il coprifuoco e sono stati sanzionati.