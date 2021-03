Altopascio in lutto per la morte di Maurizio Orazzini

Lutto ad Altopascio per la morte, dopo una lunga malattia, di Maurizio Orazzini.

Impiegato di banca, 65 anni, era molto conosciuto in paese sia perché impegnato come dirigente della locale società di pallacanestro, il Nuovo Basket Altopascio (negli ultimi anni era passato alla Libertas Lucca) sia per l’attività di volontario alla Misericordia. Orazzini era anche stato candidato al consiglio comunale con la lista Progetto Altopascio.

In tanti, oggi, hanno espresso parole di cordoglio per la scomparsa di Maurizio, dal presidente della Nba Altopascio, Sergio Guidi, a rappresentanti della politica e della società civile.