Chiusa per Covid la filiale del Monte dei Paschi di Siena di Torre del Lago, sulla via Aurelia.

In molti, nella mattinata di oggi (15 marzo) si sono chiesti il motivo della chiusura improvvisa della banca. E il tam tam di voci che l’istituto bancario fosse chiuso per sanificare i locali, andato avanti per ore, ha avuto conferma nel pomeriggio dalla direzione senese del Mps che per ovvi motivi di privacy non riferisce quanti casi di contagio si siano verificati all’interno della filiale.

“Verrà data notizia della riapertura, nei prossimi giorni – fanno sapere dall’ufficio stampa -, i nostri protocolli, a tutela sia del personale che dei clienti, sono molto rigidi”.