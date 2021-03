Coronavirus, 83 nuovi casi in provincia di Lucca: raggiunta quota 18mila contagiati

Sono 83 i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Lucca e non si registra nessun decesso. Questi i dati diffusi dalla Regione. Prosegue l’aumento dei numeri di attualmente positivi e ricoveri, anche in terapia intensiva.

Nel dettaglio 28 sono i casi nella Piana di Lucca (Altopascio 8, Capannori 8, Lucca 8, Montecarlo 2, Porcari 1, Villa Basilica 1) e 10 i nuovi casi nella Valle del Serchio (Bagni di Lucca 1, Barga 2, Borgo a Mozzano 2, Castelnuovo di Garfagnana 3, Vagli di Sotto 2).

In Versilia sono invece 45 le nuove diagnosi (Camaiore 2, Forte dei Marmi 1, Massarosa 8, Pietrasanta 8, Seravezza 3, Stazzema 2, Viareggio 21).

I guariti su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono 50.334 (+242 rispetto a ieri) e non si è registrato alcun decesso di persone residenti nel territorio aziendale. Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono in totale 384 (ieri erano 374), di cui 54 (ieri erano 53) in terapia intensiva. All’ospedale di Lucca sono 103 i ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva mentre all’ospedale Versilia sono 94 ricoverati, di cui 10 in terapia intensiva.

In Toscana sono 174088 i casi di positività al coronavirus, 1106 in più rispetto a ieri (1085 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 144.570 (83% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.923 tamponi molecolari e 1.787 tamponi antigenici rapidi, di questi l’8,7% è risultato positivo. Sono invece 6322 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 24.566, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1643 (44 in più rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più).

Oggi si registrano invece e livello regionale 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne, con un’età media di 82,5 anni.

L’età media dei 1106 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1085 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). Sono 46864 i casi complessivi ad oggi a Firenze (200 in più rispetto a ieri), 14906 a Prato (104 in più), 16509 a Pistoia (148 in più), 10599 a Massa-Carrara (30 in più), 18000 a Lucca (83 in più), 22093 a Pisa (136 in più), 13115 a Livorno (89 in più), 16000 ad Arezzo (116 in più), 9430 a Siena (51 in più), 6017 a Grosseto (149 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 22923 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (257 in più rispetto a ieri, più 1,1%). Sono 38144 (747 in più rispetto a ieri, più 2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 14530, Nord Ovest 15473, Sud Est 8141).

Le persone complessivamente guarite sono 144570 (794 in più rispetto a ieri, più 0,6%).

La campagna di vaccinazione

A ieri (14 marzo) le vaccinazioni effettuate sul territorio dell’Azienda Usl nord ovest erano 122355, di cui 90465 per prime dosi, tra operatori sanitari (29860), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (4493), personale non sanitario, personale scolastico, forze di Polizia, ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili etc (56112). Sono stati vaccinati 34539 uomini e 55926 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (14 marzo), apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 20.383 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 17.257; poi la fascia 30-39 con 11.459; quindi la fascia 60-69 con 10.788; la fascia 80-89 con 10.471; la fascia oltre i 90 anni con 10.160; la fascia 20-29 con 6.603; la fascia 70-79 con 3.233 vaccinati; ultima ancora la fascia 0-19 con 111 vaccinati.

In particolare nella Piana di Lucca sono 17956 le vaccinazioni effettuate di cui 5053 seconde dosi mentre nella zona Valle del Serchio sono 4772 vaccinazioni di cui 1207 seconde dosi. In Versilia sono 16980 le vaccinazioni effettuate di cui 4896 seconde dosi. Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri (14 marzo) di 31890, corrispondente al 35,3% di coloro che avevano ricevuto la prima dose.

Sempre a ieri (14 marzo) gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2.918, per una percentuale dell’88,2% di coloro che avevano ricevuto la prima dose. Le prime dosi somministrate a ieri dai medici di medicina generale ai cittadini untraottantenni erano 18228 così ripartite: Apuane 2111; Lunigiana 963; Piana di Lucca 2590; Valle del Serchio 1156; Pisana 2638; Alta Val di Cecina Val d’Era 1491; Livornese 2360; Valli Etrusche 2589; Elba 474; Versilia 1856.