Frontale sulla provinciale per Loppia: due feriti in ospedale

Incidente nella serata di oggi (15 marzo) a Fornaci di Barga sulla provinciale per Loppia. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Coreglia due auto, una Mercedes classe A di colore chiaro e una Toyota scura, all’altezza dell’incrocio con via Guido Rossa si sono scontrate frontalmente.

Due, all’arrivo delle ambulanze inviate dalla centrale unica del 118, i feriti trasportati agli ospedali di Lucca e Castelnuovo. Ad avere la peggio, e ad avere necessità di essere trasportato al San Luca, una 40enne cui è stato riscontrato un trauma facciale, alla gamba e al torace. In codice verde a Castelnuovo, invece, il conducente dell’altra vettura.

La carambola fra i mezzi ha anche urtato una colonnina del gas. Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Castelnuovo con due squadre.