Le fiamme sono divampate oggi (16 marzo) nel tardo pomeriggio nel bosco a Botrici, sopra Corsanico. E solo grazie ai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, il Meto disco sexy, noto locale sulle colline di Massarosa, è stato risparmiato dal fuoco.

“Voglio ringraziare la prima squadra del discattacamento di Viareggio – spiega a Lucca in Diretta il titolare -, il loro operato ha salvato il mio locale, evitando il peggio”.

“I vigili del fuoco sono sempre in prima linea – aggiunge – e in un momento tragico come questo, a causa della pandemia, dove siamo chiusi da un anno, la discoteca, che spero di riaprire quando sarà possibile, è rimasta intatta“.