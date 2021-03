Contro il Covid un vaccino vegetale, al via la fase 3 dei test clinici

Un vaccino di origine vegetale contro il Covid. La fase 3 dei test clinici è stata appena annunciata da Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline

Medicago ha avuto l’approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi per procedere con la sperimentazione su adulti sani.

“Siamo lieti di compiere il passo significativo dell’avvio della sperimentazione clinica di fase 3 in siti di tutto il mondo – le parole di Takashi Nagao, Cep e presidente di Medicago – Questo ci porta un passo avanti verso la fornitura di un nuovo importante vaccino Covid-19 e nel contributo alla lotta globale contro la pandemia insieme al nostro partner Gsk”. “Questo avanzamento verso i test clinici di fase avanzata – ha aggiunto Thomas Breuer, Chief medical officer di Gsk Vaccines – rafforza ulteriormente la nostra fiducia nel potenziale del candidato vaccino adiuvato di fare la differenza nella lotta continua contro Covid-19. Non vediamo l’ora di condividere i risultati in corso d’anno”.

Saranno 30mila gli adulti sani, dai 18 ai 65 anni testati, poi adulti anziani e adulti con comorbità. La sperimentazione avverrà in 10 paesi in attesa dell’approvazione.

Il candidato vaccino di origine vegetale di Medicago – si spiega in una nota – utilizza la tecnologia Coronavirus-Like-Particle (CoVlp) con il vaccino composto da glicoproteina ricombinante (S) espressa come particelle simili a virus (Vlp) co-somministrate con l’adiuvante pandemico di Gsk. Il vaccino sarà in due dosi, la seconda da somministrare dopo 21 giorni