Coronavirus, 84 nuovi casi ma nessun decesso in Lucchesia

Sono 84 i casi in più di coronavirus in provincia di Lucca ma non aumenta il niumero dei decessi. Aumentano i ricoverati e gli attualmente positivi, ma calano di due i letti occupati di terapia intensiva in regione.

Sono 25 i casi nella Piana di Lucca (Altopascio 5, Capannori 2, Lucca 14, Montecarlo 2, Pescaglia 1, Porcari 1), 3 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 1, Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 1), 56 in Versilia (Camaiore 20, Forte dei Marmi 1, Massarosa 2, Pietrasanta 5, Seravezza 10, Viareggio 18).

Sono 1247 in più rispetto a ieri i nuovi positivi al coronavirus, che fanno salire a 175335 i casi registrati in Toscana dall’inizio dell’epidemia. Dei nuovi casi, 1216 sono stati confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 145470 (83% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13192 tamponi molecolari e 10278 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 9383 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24895, +1,3% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1669 (26 in più rispetto a ieri), di cui 239 in terapia intensiva (2 in meno).

All’ospedale di Lucca sono 105 i ricoverati (+2), di cui 18 in terapia intensiva. All’ospedale Versilia 98 i ricoverati (+4), di cui 10 in terapia intensiva.

Si registrano 18 nuovi decessi: 11 uomini e 7 donne con un’età media di 79,6 anni.

L’età media dei 1247 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1216 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). Sono 47190 i casi complessivi ad oggi a Firenze (326 in più rispetto a ieri), 15090 a Prato (184 in più), 16672 a Pistoia (163 in più), 10623 a Massa Carrara (24 in più), 18084 a Lucca (84 in più), 22292 a Pisa (199 in più), 13187 a Livorno (72 in più), 16076 ad Arezzo (76 in più), 9474 a Siena (44 in più), 6092 a Grosseto (75 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 753 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 299 nella Nord Ovest, 195 nella Sud est.

Complessivamente, 23226 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (303 in più rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 39598 (1.454 in più rispetto a ieri, più 3,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 15576, Nord Ovest 15473, Sud Est 8549). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1669 (26 in più rispetto a ieri, più 1,6%), 239 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%).

Le persone complessivamente guarite sono 145470 (900 in più rispetto a ieri, più 0,6%).