Fiamme in un capannone a Borgo a Mozzano: in azione tre squadre dei vigili del fuoco

Fiamme in un capannone momentaneamente non utilizzato nella mattinata di oggi in via Primo Maggio a Borgo a Mozzano.

Sul posto per spegnere l’incendio, visibile da grande distanza per il grande fumo nero che si è sollevato, rendendo difficoltosa anche la percorrenza della Lodovica, tre squadre dei vigili del fuoco che hanno messo sotto controllo l’episodio e che vaglieranno le cause del rogo.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Borgo a Mozzano, che hanno tenuto sotto controllo anche eventuali conseguenze per la viabilità della zona.