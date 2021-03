Lutto al Club Nautico Versilia di Viareggio per la scomparsa di Mario Giuseppe Iozzelli, socio dal 1998 al 2016, revisore dei conti del sodalizio viareggino per circa vent’anni ma soprattutto un caro amico, scomparso all’ospedale di Careggi dove era ricoverato da qualche settimana.

“Persona affabile e ben voluta, lungimirante e serio commercialista, appassionato di sport ed in modo particolare di vela, Iozzelli ha avuto un ruolo molto importante nella storia politica e amministrativa di Montecatini Terme anche come assessore in diverse amministrazioni comunali con i sindaci Lenio Riccomi e Alberto Lapenna – spiegano i vertici del Club Nautico – Per il suo modo di essere, non mancherà solamente ai suoi affetti più cari ma anche alla sua città e alle persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo e frequentarlo”.

Il suo ritratto nelle parole del nipote Lorenzo, nelle quali si ritrovano molti soci del Club Nautico Versilia, primo fra tutti il presidente onorario Roberto Righi che ha condiviso con Mario Giuseppe Iozzelli tanti momenti indimenticabili: “Nonno che onore essere stato tuo nipote – afferma – Che eredità inestimabile che mi lasci, non fatta di beni materiali ma di vita: la passione per la vela, la passione per lo sci, la passione per le automobili, per la montagna. Tramite questa passione mi hai insegnato il rispetto della natura: del mare e della montagna. Sei sempre stato un faro e sempre lo sarai, la tua intraprendenza, la tua tenacia, la tua lungimiranza, la tua astuzia ed intelligenza, la tua passione per il lavoro, mi hai insegnato ad essere un vero professionista serio, leale, affidabile, preparato. La tua passione per la tua città per la quale ti sei sempre speso e che tutti ti riconoscono. La tua allegria, simpatia ce la lasci come dono inestimabile. Mi guiderai per sempre, la vita separa i corpi ma tu sei dentro me e dentro tutti noi vola alto grande uomo grazie per tutto questo, sono stato fortunato ad averti, fiero di un nonno così“.

Il Club Nautico Versilia si stringe con affetto al dolore dei suoi familiari.