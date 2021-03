Lutto nel mondo della politica: morto a 88 anni l’ex sindaco Mauro Favilla

Lutto nel mondo della politica cittadina. È morto a 88 anni Mauro Favilla, già sindaco di Lucca per tre mandati dal 1972 al 1985, poi ancora nel 1988 e dal 2007 al 2012.

Favilla era ricoverato da qualche giorno all’ospedale San Luca di Lucca in area Covid, perché aveva contratto il virus, contagio che però non è stato la causa del suo decesso.

Laureato in economia e commercio all’università di Pisa, è stato professore di ragioneria e dottore commercialista. Esponente della Democrazia Cristiana, ha ricoperto per molti anni le cariche di consigliere comunale e di assessore del Comune di Lucca e, successivamente, è stato sindaco della città per tre mandati dal 1972 al 1985 e poi per alcuni mesi nel 1988.

Eletto senatore della Repubblica nel 1987, è stato confermato per tre mandati fino al 1996 ed ha ricoperto gli incarichi di presidente della commissione bicamerale per la riforma dei testi unici tributari e di presidente della commissione finanze e tesoro del Senato.

Nelle elezioni del 2007 è stato eletto ancora una volta sindaco della città come rappresentante del centrodestra. Si è ricandidato alle successive elezioni del 2012, arrivando terzo e non accedendo al ballottaggio dietro Alessandro Tambellini, che gli è succeduto, e Pietro Fazzi.

Il cordoglio della città

Immediato il cordoglio della città e della politica per uno dei rappresentanti di spicco dell’amministrazione cittadina. Fra i primi il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Martinelli, che dell’ultima amministrazione Favilla è stato uno dei sostenitori: “Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Mauro Favilla. Perdo un amico, una persona saggia e sincera, l’intera vita pubblica della nostra città perdono un uomo politico autorevole, equilibrato, coerente con la sua storia, capace di attraversare stagioni politiche diverse con la stessa lungimiranza e lucidità di visione. A titolo personale e a nome di Fratelli d’Italia del Comune di Lucca esprimo sincere condoglianze alla famiglia“. “A titolo personale, e a nome del gruppo regionale di Fratelli d’Italia – aggiunge Vittorio Fantozzi – esprimo sincere condoglianze alla famiglia. È un giorno di lutto per la politica lucchese. Mauro Favilla è stato uno dei rappresentanti di spicco dell’amministrazione cittadina, ha guidato Lucca per tanti anni. Ci lascia un uomo politico autorevole, capace di attraversare stagioni politiche diverse con lungimiranza e lucidità di visione”. “Esprimo a nome mio e di tutti gli iscritti e i dirigenti di Fratelli d’Italia della provincia di Lucca – dice infine l’onorevole di Fdi, Riccardo Zucconi – il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco di Lucca Mauro Favilla. Una persona che si è sempre distinta per la sua serietà e autorevolezza. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”.

“Un grande amministratore oltre che un uomo di grandi qualità umane, che ha sempre lavorato per il bene di Lucca”. La lista civica SiAmoLucca ricorda con queste parole l’ex sindaco Mauro Favilla. “Ha sempre anteposto gli interessi della città a quelli della politica, facendo del servizio alla comunità una ragione di vita – prosegue il direttivo. La sua stella polare è stata sempre quella del dialogo con i cittadini, la vicinanza ai problemi e un profondo rispetto delle istituzioni, intese come servizio per gli altri. Un esempio che durerà nel tempo, e un punto di riferimento per chi come noi è impegnato in politica da pochi anni. Condoglianze alla famiglia, siamo affranti e addolorati perché oggi abbiamo perso un personaggio di spessore. Un signore della politica. Che verrà ricordato non come un sindaco di Lucca, ma come il sindaco di Lucca“.

“Apprendo con profonda tristezza – dice il sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini – che oggi purtroppo ci ha lasciato l’ex sindaco di Lucca, Mauro Favilla. Una persona che si è occupata di Lucca e del territorio con passione e dedizione, sempre e in ogni ruolo. Non bisogna stare dalla stessa parte politica o partitica per riconoscere i meriti di una persona. Confrontarsi con Mauro, con grande onestà, mi è sempre piaciuto ed è stato sempre un confronto per me prezioso. Un abbraccio grande alla famiglia e alle persone a lui vicine. Ciao Mauro, grazie di cuore. Di tutto”.

“Lucca perde un uomo delle istituzioni, un sindaco importante, un uomo che ha sempre avuto a cuore la sua città. Anche come ‘avversario’ politico, ho sempre riconosciuto a Mauro Favilla, autorevolezza ed un grande senso dell’equilibrio. Una lezione di stile, oltre che di sostanza, che non dimenticheremo. Alla famiglia di Mauro Favilla, le mie più sincere condoglianze”. Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci ricordando l’ex sindaco di Lucca.

Esprime commozione anche Confcommercio Imprese per l’Italia – province di Lucca e Massa Carrara. Confcommercio ricorda “i tanti anni di confronto con le amministrazioni comunali da lui guidate, sempre improntate sul dialogo, l’attenzione e il rispetto dei rispettivi ruoli. Alla sua famiglia le condoglianze del presidente Rodolfo Pasquini e del direttore Sara Giovannini, a nome dell’intera struttura interprovinciale dell’associazione”.

