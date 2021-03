Tra furti e vandalismi continui raid alla parrocchia di S. Cassiano a Vico

Furti e vandalismi nella zona della chiesa di san Cassiano a Vico. E’ la denuncia sollevata dagli abitanti del quartiere e dall’associazione Anspi che gestisce i locali della parrocchia. Sono numerose ormai le segnalazioni che si succedono a ritmo temporale cadenzato da alcuni anni e che hanno messo in allarme le persone che vivono intorno al piazzale e al campino della chiesa.

A parlarci del problema è Luca Tognetti, membro del consiglio dell’associazione Anspi di San Cassiano:

“Siamo un’associazione e gestiamo i locali e i campi sportivi in collaborazione con la parrocchia, da alcuni anni si sono succeduti molti atti di vandalismo i cui più gravi sono avvenuti negli ultimi tempi. In concomitanza dei lavori edili che si stanno effettuando all’ingresso delle opere parrocchiali – spiega Luca Tognetti – la ditta che li sta effettuando, ha lamentato il furto di alcuni attrezzi da parte di sconosciuti. Lo scorso mese inoltre, nel campino sportivo, dove ci sono dei locali che un tempo erano gli spogliatoi, adesso adibiti a magazzino, sono state sfondate le porte e per fortuna al suo interno non c’era niente di valore”.

La zona non è nuova a simili fenomeni, stando a quanto raccontano gli abitanti: in passato molte persone si sono lamentate per i rumori molesti e il continuo passaggio di persone giudicate poco raccomandabili.

“Sono state avvertite le forze dell’ordine, passano mandano via un gruppo di ragazzi che stazionano nella zona, ma dopo un po’ torna tutto come prima. Per scoraggiare eventuali futuri atti di vandalismo avevamo chiesto al Comune di spostare uno dei fari sulla via che divide la chiesa dal campino per illuminare un area buia, nella parte tra la chiesa e la corte che c’è dietro. In quella zona in particolare, sono state trovate siringhe e con tutta probabilità si svolge un giro di spaccio”.

L’amministrazione comunale ha assicurato di occuparsi della questione, ma per adesso i problemi di incuria intorno alla parrocchia di San Cassiano, a detta dell’associazione Anspi, sono ancora evidenti.

“Tra campino e cimitero ci sono alcuni cipressi mai stati potati e un piccolo passaggio pieno di edera che rovina sia la rete di recinzione che il cimitero – aggiunge il consigliere di Anspi, Luca Tognetti –. Come parrocchia avevamo anche proposto di donare una parte di campino in via delle Ville per permettere al comune di realizzare un marciapiede che colleghi la chiesa al cimitero in una zona a intenso traffico. Sono molte le persone che parcheggiano la propria auto vicino al cimitero e ci vuole un marciapiede che garantisca la sicurezza di raggiungere incolumi il piazzale della chiesa”.