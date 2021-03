Vaccini, saltati oltre 3700 appuntamenti in Lucchesia con lo stop Astra Zeneca

Vaccini, prosegue la campagna nonostante la ‘mazzata’ Astra Zeneca. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 458184 vaccinazioni. La Toscana è scesa però all’ottavo posto per percentuali di dosi somministrate su quelle consegnate (l’83,1% delle 551.450 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 12308 per 100mila abitanti (media italiana: 11.376 per 100mila).

Per ciò che concerne le vaccinazioni anti-Covid, relativamente alla decisione di ieri, 15 marzo, con cui l’Agenzia italiana del farmaco ha sospeso, in via precauzionale e temporanea, l’utilizzo del vaccino AstraZeneca, nell’Azienda Usl Toscana nord ovest le persone che avevano prenotato l’appuntamento nei giorni dal 16 al 21 marzo per avere la prima dose sono 12060. Per tutte al momento la vaccinazione è sospesa, in attesa di quanto deciderà l’Agenzia europea del farmaco relativamente all’utilizzo del vaccino anglo-svedese. Una decisione è attesa per giovedì (18 marzo).

Nello specifico di ogni zona distretto, le vaccinazioni prenotate e attualmente sospese (sempre facendo riferimento al periodo 16-21 marzo) nella Piana di Lucca 1620, nella Valle del Serchio 685 e in Versilia 1466.

A ieri le vaccinazioni effettuate erano in generale (con tutti i tipi di vaccini) 124636, di cui 91575 per prime dosi, tra operatori sanitari (29.904), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (4537), personale non sanitario, personale scolastico, forze di polizia, ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili eccetera (57134).

Sono stati vaccinati 35064 uomini e 56511 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (15 marzo), apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 20.734 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 17434; poi la fascia 30-39 con 11580; quindi la fascia 60-69 con 11034; la fascia 80-89 con 10559; la fascia oltre i 90 anni con 10196; la fascia 20-29 con 6661; la fascia 70-79 con 3266 vaccinati; ultima ancora la fascia 0-19 con 111 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state effettuate 18253 vaccinazioni di cui 5265 seconde dosi; in Valle del Serchio 4835 vaccinazioni di cui 1207 seconde dosi; in Versilia 17304 vaccinazioni di cui 5111 seconde dosi.

Il totale delle persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino era a ieri (15 marzo) di 33061, corrispondente al 36,1% di coloro che avevano ricevuto la prima dose. Sempre a ieri (15 marzo) gli ospiti delle strutture residenziali a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino erano 2936, per una percentuale dell’88,7% di coloro che avevano ricevuto la prima dose.

Le prime dosi somministrate a ieri dai medici di medicina generale ai cittadini untraottantenni erano 18338 così ripartite: Piana di Lucca 2597; Valle del Serchio 1174; Versilia 1862.