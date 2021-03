Casi in calo a Viareggio, l’appello di Del Ghingaro: “Ma la zona rossa è necessaria in tutta la Versilia”

“L’ospedale è al limite: per riuscire ad avere risultati importanti è necessario adottare la zona rossa in tutti i Comuni della Versilia“.

Questo l’appello – senza tanti giri di parole – del sindaco del Comune di Viareggio Giorgio Del Ghingaro: “Nella settimana all’11 al 17 marzo – quindi i giorni di zona rossa – abbiamo avuto 191 nuovi casi, che corrispondono a un tasso di 315,64 su 100mila abitanti. Dal 4 marzo al 10 marzo, invece – spiega Del Ghingaro – 240 casi e un tasso del 387,17 su 100mila abitanti. Dal 25 febbraio al 3 marzo, 269 contati e un tasso di 433,95 su 100mila abitanti”.

“Di fatto, quindi, in tutta la Versilia il calo dei contagi è stato registrato solo nel comune di Viareggio. Dati importanti e significativi – spiega il sindaco – che fanno capire come ci sia differenza tra un comune in zona rossa – dove c’è stato un fortissimo abbattimento dei casi positivi – e gli altri. Solo con forti restrizioni in tutto il territorio versiliesi si potranno quindi vedere risultati importanti”.

“Certo – conclude – è complicato tenere questo ritmo di chiusure, ma la salute deve essere sempre al primo posto: ricordo ancora una volta che l’ospedale è ormai al limite dei posti disponibili”.