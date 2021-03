Trovato morto ai piedi di una catasta di legno: incidente mortale per un 82enne

Anziano trovato morto ai piedi di una catasta di legno a Pomezzana.

L’incidente, si presume provocato da una caduta dall’alto, è avvenuto intorno alle 12,10 in località Al Canale a Pomezzana, nel territorio del comune di Stazzema.

Al momento dei soccorsi, portati dall’ambulanza di Pontestazzemese e dall’automedica nord, l’uomo è stato trovato già cadavere. Per l’episodio era anche stato chiamato l’elisoccorso Pegaso che è arrivato sull’obiettivo per poi rientrare in quanto l’intervento era, ahimè, inutile.

Sul posto anche i cvarabinieri, che stanno effettuando le indagini per capire le cause della morte.