Vaccino, quasi 30mila le somministrazioni a ultraottantenni e soggetti vulnerabili

In attesa di dirimere il caso Astra Zeneca continuano le vaccinazioni in Toscana che hanno raggiunto quota 471808 vaccinazioni, 13624 in più rispetto a ieri (+3%). La Toscana è la nona regione per percentuali di dosi somministrate su quelle consegnate (l’85,6% delle 551450 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 12777 per 100mila abitanti (media italiana: 11803 per 100mila).

A ieri (16 marzo) nell’Asl Toscana Nord Ovest le vaccinazioni effettuate erano 125971, di cui 92270 per prime dosi, tra operatori sanitari (30mila), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (4571), operatori scolastici (22176), forze di polizia e vigili del fuoco (6224), tutte le altre categorie come ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili eccetera (29299).

Sono stati vaccinati 35332 uomini e 56938 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri, apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 20795 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 17476; poi la fascia 30-39 con 11628; quindi la fascia 60-69 con 11113; la fascia 80-89 con 10834; la fascia oltre i 90 anni con 10.312; la fascia 20-29 con 6676; la fascia 70-79 con 3325 vaccinati; ultima ancora la fascia 0-19 con 111 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state somministrate 13073 prime dosi e 5359 seconde dosi; in Valle del Serchio 3628 prime dosi e 1207 seconde dosi; in Versilia 12306 prime dosi e 5271 seconde dosi.

Le prime dosi somministrate a ieri dai medici di medicina generale ai cittadini untraottantenni erano 18886 così ripartite: Piana di Lucca 2634; Valle del Serchio 1174; Versilia 1945.