Lucca, il presidente della Provincia chiede l’istituzione della zona rossa: “I lockdown locali non sono risolutivi”

Almeno due settimane in zona rossa, fino a Pasqua, per abbattere l’aumento dei contagi da coronavirus. E’ destinata a far discutere e suscitare polemiche la proposta avanzata dal presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini. La Toscana, infatti, stando ai dati, dovrebbe poter rimanere area arancione anche se in diversi territori dovrebbero essere istituite zone rosse locali.

Menesini fa un quadro generale e locale della situazione, constatando che la situazione, in diversi territori, starebbe peggiorando. “E’ necessaria una riflessione seria sulla situazione Covid in Toscana. Utilizzare le zone rosse a livello più circoscritto, come a livello provinciale o zonale, ha rallentato la diffusione del Covid ma potrebbe non essere risolutivo per fermarlo. O meglio – spiega Menesini -, per fermarlo in tempi utili. Le zone rosse applicate a singoli comuni, forse, non incidono molto perché le nostre vite non si limitano nei confini comunali. Credo che oggi l’obiettivo della Regione e anche di tutti i sindaci dovrebbe essere quello di spezzare la catena del contagio in modo rigoroso e forte ed anche in tempi più rapidi di come sta avvenendo: mancano due settimane a Pasqua e la Toscana resta un arancione che si tinge sempre più di rosso o se non di rosso di aree a rischio zona rossa. Siamo sicuri che abbia senso? La percentuale di terapie intensive occupate in Toscana è sopra il 40%, oggi registriamo più di 1500 nuovi positivi e il tasso dei positivi negli ultimi 7 giorni in Toscana sfiora i 250 casi ogni 100.000 abitanti, perché ad oggi è 246, e sappiamo che per decreto nazionale una regione che raggiunge i 250 diventa in automatico rossa”.

“Le province di Prato, Pistoia, Arezzo che sono zona rossa e le province di Pisa e Grosseto che sono arancioni, ad oggi, superano il tasso settimanale dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. La provincia di Lucca – afferma Menesini – non supera ma si avvicina, oggi il tasso dell’intera provincia è di 246. Se lo scomponiamo per zone abbiamo la Versilia che da un po’ ha un tasso sopra i 250 casi ogni 100.000 abitanti, mentre la Piana di Lucca e la Valle del Serchio sono sotto la soglia critica dei 250. Le province di Firenze, Massa, Livorno e Siena sono sotto la soglia critica dei 250″.

“E’ evidente che – prosegue il presidente della Provincia – se riflettiamo soltanto sui dati, possiamo dire che ci sono aree che non hanno raggiunto la soglia critica (fra cui la Piana di Lucca nel suo insieme, e il comune di Capannori nello specifico), ma se riflettiamo sulla strategia per frenare il Covid, forse la strategia necessita di un intervento più ampio e netto, per vedere se fra una o due settimane si comincia una discesa degna di nota e, finalmente, si può progettare la ripartenza che sia una vera ripartenza. Una ripartenza per non tornare indietro, mai più.

Credo quindi – come previsto dal decreto nazionale per le regioni – che la Regione Toscana dovrebbe applicare in automatico la zona rossa per le province o le zone comprensoriali (non singoli comuni) quando viene raggiunto un tasso settimanale di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Sto dicendo che forse sarebbe opportuno che la Toscana entrasse in zona rossa fino a Pasqua? Sostanzialmente sì. Lo dico provando tristezza ma anche perché sento forte, molto forte, la voglia di uscirne. La sento in prima persona.Velocizzare la discesa del contagio adesso, per programmare una ripartenza che sia una vera ripartenza e non un’altalena continua”.