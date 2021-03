E’ lutto all’istituto agrario Busdraghi di Lucca per la morte di Franco Grossi, docente della scuola, che si è spento nella notte.

“Per Franco – spiegano la dirigente scolastica Alessia Bechelli, i docenti ed il personale tutto dell’Iis Carrara-Nottolini-Busdraghi – la scuola erano i ragazzi e la scuola ideale per i ragazzi era il mondo. Per questo non esitava ad accompagnarli ovunque la conoscenza trovasse linfa vitale nell’esperienza, consapevole che le quattro mura di un’aula non possano bastare a giovani menti che si formano e a cuori in cerca di passioni che battono. Nonostante qualche capello bianco, lo spirito era quello di un adolescente ribelle con le competenze di un serio professionista amante del proprio lavoro. Già nonno, e felice di esserlo, tutto gli appariva troppo vecchio e l’innovazione didattica da tempo era divenuta per lui un imperativo categorico che non si stancava mai di vivere in prima persona”.

“Docente costantemente aggiornato e propositivo – prosegue la scuola nel suo ricordo -, amava le sfide e non se ne lasciava sfuggire una vincendole tutte. Per l’approvazione di un progetto in cui credeva era capace di mettere a soqquadro le più consolidate prassi burocratiche che, immancabilmente, dovevano adattarsi all’irrompere dell’artiglieria pesante che sapeva mettere in campo con le sue proposte. Prezioso il suo contributo al dialogo interculturale che alimentava con i viaggi in India, Ruanda ed Eritrea, sempre insieme agli studenti della scuola alla quale apparteneva ormai da decenni: l’Istituto tecnico agrario Busdraghi”.

“Il ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca l’aveva notato e, vistolo in azione, subito arruolato. Da tempo, infatti, Franco lavorava indefessamente a progetti di portata nazionale e internazionale dei quali il Miur gli affidava l’organizzazione e la realizzazione – ricordano ancora dalla scuola -. Ultimamente aveva portato a termine corsi di formazione, per docenti e discenti di tutta Italia, sulle più innovative metodologie didattiche. Ma ciò che lo rendeva legittimamente orgoglioso era l’aver fatto del Polo Carrara-Nottolini-Busdraghi la scuola capofila per il varo di progetti nell’ambito del piano nazionale della scuola digitale promosso dal Miur”.

Franco, attualmente alla Croce Bianca a Querceta, sarà ricordato domani (19 marzo), alle 11, a Mutigliano, dove ha sede l’Ita Busdraghi e dove si recherà anche la dirigente scolastica, Alessia Bechelli. Un minuto di silenzio verrà osservato anche nelle altre due sedi dell’Istituto