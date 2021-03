Morto per coronavirus dipendente del Comune di Pieve Fosciana

Ha lottato fino all’ultimo contro il coronavirus ma è stato sopraffatto. E’ morto Francesco Guidi, dipendente del Comune di Pieve Fosciana. A darne notizia, esprimendo cordoglio, è la stessa amministrazione comunale in un post su Facebook.

“Questa notte ci ha lasciato il Gigi – si legge – . Francesco Guidi, conosciuto da tutti come Gigi, solerte e affabile impiegato del nostro Comune si è dovuto arrendere alla Bestia. Sempre esprimiamo vicinanza e solidarietà alle famiglie colpite da queste tragedie, ma in questo caso i sentimenti di tutti noi sono ancora più forti; abbiamo conosciuto il dipendente e, soprattutto, l’uomo. Non possiamo fare altro che piangerlo, rimpiangerlo ed esprimere vicinanza alla famiglia”.