Vaccini AstraZeneca, ok dell’Ema: la somministrazione può riprendere

Potranno riprendere, anche in Toscana, le vaccinazioni contro il covid realizzate da AstraZeneca. Dopo lo stop alle somministrazioni dovuto a due morti sospette e ad alcuni casi di trombosi in Europa, l’Ema oggi (18 marzo) ha dato il via libera all’utilizzo del vaccino, definendolo “sicuro ed efficace”.

Adesso la campagna di vaccinazione potrà riprendere. Anche in Toscana, dove il governatore Eugenio Giani annuncia che a breve saranno comunicate le modalità su come riprenderanno le somministrazioni.