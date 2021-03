Versilia, aumenta il tasso di contagio: altri 95 positivi

Aumenta ancora il tasso di contagio in Versilia, che nell’ultimo giorno è salito al 22%. Ad annunciarlo è il sindaco di Viareggio e presidente della conferenza zonale dei sindaci Asl, Giorgio Del Ghingaro.

I nuovi casi di oggi sono 95 su 462 tamponi effettuati, con un indice che arriva al 22%. Sono invece 31 i guariti mentre prosegue la campagna di vaccinazioni: per la zona della Versilia si è superata quota 17.500 somministrazioni.

Purtroppo indice dei casi settimanale è ancora ben sopra la soglia dei 250, quella in cui scatta la zona rossa. Per la Versilia si è arrivati a 300,04 casi su 100mila abitanti. Per Viareggio – oggi sono 33 i nuovi contagi – l’indice è ancora più alto, con una media di 335,47.