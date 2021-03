Blitz in un’abitazione al Varignano, i carabinieri trovano la droga nascosta in cucina: arrestato un 53enne

I carabinieri di Viareggio gli hanno trovato, nascosti in casa, cocaina e hashish, e l’uomo è finito in manette.

Ieri (18 marzo), alle prime luci dell’alba, i militari dell’Arma hanno fatto scattare un blitz antidroga all’interno di un’abitazione al Varignano in cui era domiciliato un 53enne riginario del Marocco che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri, già da qualche settimana stavano effettuando alcuni servizi di controllo nel quartiere del Varignano nel corso dei quali hanno notato dei movimenti sospetti vicino ad alcune abitazioni. Dopo alcuni accertamenti, ieri mattina hanno deciso di far scattare il controllo e hanno eseguito l’operazione antidroga, effettuando una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione in cui si trovava lo straniero.

Durante il blitz sono stati trovati diversi grammi di sostanze stupefacenti, nascosti all’interno di un vano del forno della cucina, in particolare oltre 50 grammi di cocaina e quasi 80 grammi di hashish che sono stati sottoposti a sequestro.

L’uomo, portato in caserma, è stato trattenuto in una camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida al tribunale di Lucca dove è stato condannato a due anni di reclusione, a una multa di 4mila euro e al divieto di dimora nel comune di Viareggio. La pena è stata sospesa.